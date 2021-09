Encontro “convocado” por Emanuel tem baixa adesão de prefeitos

O encontro realizado pelo prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), na tarde da última segunda-feira (13), parece ter sido um balde de água fria nas intenções do gestor – que insiste no discurso de que pode articular uma candidatura ao Governo, em 2022.

Numa espécie de teste de popularidade, Emanuel “convocou” prefeitos e vice-prefeitos de seu partido para uma reunião definida por ele como um “processo de reconstrução do MDB”.

O que se viu no evento, no entanto, foi a baixíssima adesão de seus correligionários. Segundo apurou a coluna, dentre os presentes estavam o prefeito de Chapada dos Guimarães, Osmar Froner, além de alguns vices.

O presidente estadual da sigla, o deputado Carlos Bezerra, também participou do ato.

“Alguns prefeitos não puderam vir e avisaram, outros prefeitos mandaram representantes. O importante é que possamos alinhar o pensamento do partido dentro do possível. Prefiro conversar com 5 e terminar com 100 do que começar com 100 e terminar com 5”, disse Emanuel à imprensa, na tentativa de minimizar o encontro “minguado”.