Entenda como a meditação pode te ajudar no dia a dia

Você já parou por um momento o curso frenético da vida para repousar na amplitude de uma serenidade sem limites? Onde nenhuma preocupação lhe perturba? Onde se perde a noção do tempo e vive-se um eterno aqui e agora? E se experimenta com maior liberdade aquilo que verdadeiramente é?

Certamente você já deve ter ouvido falar desta técnica milenar de introspecção, de autoexploração chamada meditação, e, provavelmente, já deve ter praticando-a. Porém, você já chegou de verdade a experimentar como é meditar? Já se dedicou a explorar mais a fundo seus próprios processos psicológicos? A conhecer de forma direta os mecanismos subconscientes por trás dos seus pensamentos, emoções, instintos, temores, ações, reações, etc?

Muito se tem falado sobre os benefícios da meditação nos meios de comunicação e nas redes sociais, normalmente, enfatizando-se os benefícios da prática para a saúde, para o bem-estar, para o desenvolvimento pessoal e para o equilíbrio interior. De fato, múltiplos são os efeitos positivos catalogados pela ciência

Por exemplo, pesquisas de grandes universidades, tais como a norte-americana Harvard, mencionam o desenvolvimento de regiões cerebrais associadas ao aprendizado, a retenção de memória, a inteligência emocional, percepção e processamento de informações, a força de vontade, a disposição para eliminar vícios, a gerar bons hábitos, etc. Ademais, existem pesquisas que atestam os poderosos benefícios da meditação no combate aos sintomas do estresse, da angústia e da depressão.

Entre tantas abordagens midiáticas da meditação, sempre se menciona a questão fundamental do Conhecimento de Si. Porém, se chegam a tocar neste tópico, nem sempre lhe dão tratamento íntegro e satisfatório. Ora, uma vez que a meditação traga iluminação interior, necessariamente isto se reflete em uma transformação radical da própria vida, nos múltiplos aspectos anímico, mental, emocional e físico. Porém, para que seja assim, isto exige um estudo mais amplo da meditação, vinculando esta técnica a uma filosofia de vida, a uma atitude integral frente à vida.

Neste sentido, a meditação cumpre um papel científico no autoconhecimento, convertendo-se em uma ferramenta básica de autoexploração, de obtenção de informações extraordinárias sobre si mesmo e sobre o funcionamento da própria psique.

Estas informações são elementos chave para a compreensão de problemas fundamentais da existência, sobretudo naquelas questões psicológicas em que preponderam estados psicológicos negativos tais como a confusão, a indecisão, a ignorância, o desequilíbrio e o sofrimento.

Afinal, como funciona a sua forma de pensar? Qual a mola secreta por trás de suas reações? O que tem condicionado sua percepção? Quais padrões emocionais têm se repetido incessantemente desde a sua infância? O que tem limitado o horizonte de possibilidades de sua vida a uma rotina aborrecedora e invariável? A mente intelectual, racional e analítica não é capaz, por si só, de dar conta destas questões. Para isto, é preciso uma faculdade especial que vá além da mente, e que permita lidar apropriadamente com estas questões específicas: a consciência.

A meditação é uma técnica para despertar a consciência. Nossa consciência encerra em si infinitas possibilidades, as quais permanecem, entretanto, em estado germinal, potencial. Mediante a meditação, com sua metodologia, seus procedimentos e etapas, nós podemos alcançar experiências de extraordinária alteração em nossos estados de consciência.

Isto significa: uma expansão de nosso entendimento, maior lucidez, maior compreensão, maior capacidade de penetração em uma questão dada, maior habilidade de simplificar questões e dissolver problemas, etc. Ao mesmo tempo, uma pessoa torna-se capaz de contemplar, dentro da esfera de uma ampla quietude interior, um potencial desconhecido de liberdade, de harmonia, de paz, de amor, de fé, de sabedoria, de resiliência, etc. Em outras palavras, meditando, uma pessoa pode contemplar a plenitude do próprio Ser, experimentar de forma direta e sem condições sua própria essência, aquilo que realmente é.

A meditação diária é o pão dos sábios, e se converte em fonte inexaurível de sabedoria e forças anímicas. Habilita uma pessoa a fazer-se consciente de regiões inconscientes de sua própria psique: traumas, temores, inseguranças, vergonhas, complexos e limitações de todo tipo. Mais que isto, permite com que uma pessoa esteja apta a enfrentar-se no preciso momento em que estas ‘trevas interiores’ se manifestam nas adversidades da vida. Neste sentido, a meditação integra uma filosofia de vida, ou um estilo de vida orientado para o autoconhecimento. Isto serve para aqueles que estão dispostos a encarar a vida como uma escola, onde cada evento contém uma sabedoria potencial a ser extraída, e todas situações, inclusive as mais dolorosas, contribuem para seu aperfeiçoamento, desenvolvimento pessoal. Porém, isto requer um preparo especial, e pede uma didática clara e precisa para que a prática renda seus frutos.

Para estes fins, o Instituto Gnosis Brasil oferece um curso introdutório de meditação, contendo os seguintes temas: Introdução à Meditação; Meditação e o Bem-Estar; Meditação e a Espiritualidade . Serão abordados, entre outros temas, tópicos sobre o preparo do ambiente, postura, relaxamento, técnicas de concentração, etc.

Este curso é gratuito, e será ministrado nos dias 20, 21 e 22 de setembro, no local: av. Cuiabá, 829, 4° Andar, Sala 43, Rondonópolis–MT. Você tem interesse em participar? Inscrições podem ser feitas aqui, ou através do WhatsApp nos seguintes números: 51 99221-1028 e 51 99565-8076.