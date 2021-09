Entenda os efeitos nocivos da poluição na pele

O contato da pele com a poluição colabora para o envelhecimento precoce da pele. É preciso tomar alguns cuidados e ter uma rotina de limpeza diária que amenizem os efeitos dos poluentes.

Juntamente com a radiação solar, a poluição pode provocar riscos e danos à pele, como o surgimento de manchas, perda da elasticidade e envelhecimento precoce. Esses fatores externos produzem radicais livres, que são moléculas que provocam o estresse oxidativo, degradando as fibras de colágeno e enfraquecendo a barreira cutânea. Como a pele é um órgão de barreira e proteção, ela está constantemente em contato direto com gases poluentes e material particulado do ar. Vamos falar sobre os impactos da poluição e como evitar que ela prejudique a sua pele.

“As partículas presentes em poluentes, como monóxido e dióxido de carbono e dióxido de enxofre, por exemplo, conseguem penetrar pelos folículos pilosos ou diretamente através da epiderme, provocando estresse oxidativo, aumentando os níveis de inflamação cutânea”, explica a dermatologista Lilian Odo. A médica esclarece que a poluição desencadeia processos inflamatórios que causam os primeiros sinais do envelhecimento, como flacidez, rugas e manchas, além de obstruir os poros, ocasionando cravos e espinhas.

“O ozônio é outro componente a qual a pele está exposta. Potente oxidante, ele é capaz de reagir com uma variedade de biomoléculas extra e intracelulares, além de danificar a função de barreira epidérmica.”, acrescenta Lilian. O envelhecimento precoce é considerado o principal resultado da exposição à poluição, mas a médica destaca que o envelhecimento cutâneo é o resultado da ação combinada de fatores intrínsecos e extrínsecos.

Por isso, a rotina de limpeza é fundamental. “É necessário estabelecer uma rotina diária de cuidados que contenha passos de limpeza, hidratação e proteção. Lavar o rosto com um sabonete adequado é o primeiro passo para tirar as impurezas.”, informa a dermatologista.

Como a poluição resseca e irrita a pele, é preciso hidratá-la com um produto antioxidante. Prefira usar hidratantes com fórmula multifuncional que além de proteger contra poluentes, têm ação bloqueadora solar. E lembre-se de que os danos causados pela poluição são silenciosos.