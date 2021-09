Entregador ajoelha e implora para não ter moto levada por ‘amarelinhos’; Veja vídeo

Viralizou nas redes sociais na tarde desta sexta-feira (10), o vídeo em que um entregador de aplicativo de alimentos implora para não ter sua motocicleta levada por agentes de trânsito de Cuiabá, popularmente conhecido como “amarelinhos”.

A situação ocorreu na Capital, nas proximidades do Shopping Três Américas. O homem estaciona o veículo em local proibido.

Ao retornar, entra em desespero ao perceber que a moto está sendo guinchada pelos agentes.

“Senhora, pelo amor de Deus, não faz isso. Eu preciso trabalhar. A senhora está tirando meu ganha pão, pelo amor de Deus”, diz ele, ajoelhado na frente da profissional.

Na sequência, a agente diz ao rapaz que apenas “cumpre regras”, sendo necessária a retirada do veículo.

Populares que acompanhavam a cena também insistiam para que a moto fosse devolvida ao entregador.

Outras multas

Após o episódio, a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) se posicionou por meio de nota e disse que a remoção ocorreu em razão de estacionamento irregular em local proibido.

“A atuação da fiscalização segue as orientações descritas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O desrespeito às normativas resultou na apreensão do veículo”, diz trecho do documento.

Ainda de acordo com o Município, a agente de fiscalização constatou a existência de débitos que vetam a circulação da motocicleta.

“A motocicleta permanece no pátio de veículos da empresa terceirizada, Rodando Legal e, mediante o pagamento das infrações, será liberada ao condutor. A Semob reitera que atua no estrito rigor do cumprimento à legislação e lamenta a situação”, cita a nota.

“Sensibilizado com a situação, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, determinou a identificação do trabalhador e irá auxiliar, seguindo a legalidade, a liberação da referida motocicleta”, finaliza.

Veja vídeo: