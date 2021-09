Equipe de Rondonópolis foi destaque em competição de handebol em Diamantino

Rondonópolis foi destaque na décima segunda edição do Circuito Diamantino de Handebol, realizada no sábado e domingo (18 e 19). O município foi representando pela Sociedade Esportiva de Handebol de Rondonópolis (SEHR) e a equipe feminina conquistou a segunda colocação na classificação geral, após uma disputada final com as atletas de Sinop.

A competição fez parte das comemorações pelo 293º aniversário de Diamantino e reuniu equipes de vinte municípios de Mato Grosso. A equipe de Sinop também foi a campeã no masculino, seguida de Diamantino e Cuiabá.

Conforme José Trindade, presidente da SEHR e técnico da equipe feminina, a delegação de Rondonópolis teve um bom desempenho e poderia ter obtido resultados melhores se houvesse mais apoio.

“Para esta viagem recebemos a ajuda do deputado Delegado Claudinei, do vereador Cláudio da Farmácia e também do professor Sidnei Fernandes e somos muito gratos. Mas, no dia-a-dia, temos encontrado dificuldades até para conseguir locais para os treinos”, explicou.

Os atletas têm custeada as despesas para manter as equipes e pedem uma colaboração maior do poder público. “Hoje nós temos que alugar quadras para treinar e só temos um horário fixo na quarta-feira porque a Diocese de Rondonópolis cede o espaço”, revelou José Trindade.

A expectativa da SEHR é que os resultados obtidos em competições como a realizada em Diamantino ajude a angariar mais apoio. “Mostramos que temos capacidade e disposição”, diz Trindade.