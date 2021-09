Esportistas de Mato Grosso disputam Superliga da Europa de Goalball

Integrantes de equipes mato-grossenses, os atletas paralímpicos Romário Marques e Carol Duarte, e o técnico Altemir Trapp participarão da Superliga da Europa de Goalball, defendendo o Sporting, clube multidesportivo que revelou o jogador de futebol Cristiano Ronaldo. O evento, que começa na quarta-feira (29.09), é considerado a Champions League do goalball.

Os três representantes de Mato Grosso receberam recentemente os prêmios Atleta Olímpico, Técnico Olímpico e Medalha Olímpica, oferecidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel). A premiação integra o Projeto OlimpusMT e contemplou atletas, paratletas, e técnicos convocados para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio, com valores de R$ 10 mil, R$ 30 mil e R$ 100 mil.

“Parabéns aos nossos representantes que mais uma vez nos orgulham pelo talento e pela dedicação ao esporte. É uma honra termos contribuído de alguma forma para suas conquistas esportivas por meio do Projeto Olimpus. Que vocês conquistem ainda mais!”, exalta o titular da Secel, Alberto Machado, o Beto Dois a Um.

Capitão da seleção brasileira de goalball, Romário Marques disputou os Jogos Paralímpicos pela quarta vez em 2021 e conquistou a inédita medalha de ouro olímpica. Nas edições de 2012 e 2016, o mato-grossense de coração chegou ao pódio com medalhas de prata e bronze, além de ter alcançado variados títulos continentais e mundiais defendendo o país.

Em Tóquio, Ana Carolina Duarte participou de sua quinta Paralimpíada integrando a seleção brasileira de goallbal feminino. A paratleta compete pelo Sporting desde a temporada 2019, quando a categoria feminina foi incluída na Superliga da Europa e o clube português faturou a taça logo na estreia.

Altemir Trapp compôs a comissão técnica da seleção brasileira de goalball masculino nas Paralimpíadas de Tóquio. Na competição europeia, o técnico atuará como analista de desempenho do time masculino, e como assistente técnico do feminino.

“Estamos indo para a terceira temporada representando o Sporting, participando nas principais competições mundiais. É um grande reconhecimento pois somos os únicos fora do eixo europeu a estarmos presente nesse grande evento”, celebra o treinador.

Integra ainda o grupo de representantes do Brasil no time europeu, o atleta Leomon Moreno, do Distrito Federal. Três vezes medalhista paralímpico e bicampeão mundial, Leomon já conquistou duas vezes a Liga Europeia, nas temporadas 2018 e 2019, e foi o primeiro brasileiro a integrar a equipe do Sporting de Portugal e a se consolidar no goalball do exterior.

“Desse grupo de quatro representantes do Brasil, três são contemplados pela premiação do projeto Olimpus. Isso já demonstra os frutos que estão sendo colhidos pelo investimento do Estado no esporte, e coloca cada vez mais em evidência o retorno que o projeto está tendo na sua aplicação junto às modalidades paradesportivas”, enaltece o técnico Altemir Trapp.

Os representantes das seleções de goalball do Brasil embarcam neste sábado (25.09) rumo a Lisboa, Portugal. A Superliga da Europa será realizada em Odivelas, região metropolitana capital portuguesa.