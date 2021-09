Estelionatários se passam por policiais e buscam cartão bancário na casa de idoso

Um caso audacioso de estelionato foi registrado nesta terça-feira (21) em Rondonópolis contra um idoso de 84 anos. Os bandidos se passaram por policiais civis para enganar a vítima.

O caso aconteceu na tarde de ontem (20) no bairro Santa Catarina.

Segundo consta no BO, os dois homens foram até a residência e se identificaram como policiais. Eles falaram que havia um problema na conta e pediram o cartão e a senha.

Várias transações bancárias foram realizadas.

Outro caso de estelionato muito parecido também ocorreu com outra idosa de 73 anos no Jardim Pindorama. Ela recebeu uma ligação afirmando que haviam clonado o cartão dela e que um funcionário do banco iria buscar.

Ela entregou o cartão com a senha pessoal para o estelionatário que inclusive estava de crachá. Uma compra no valor de mais de R$4 mil foi feita.

A polícia irá investigar os casos.