‘Estúpidos transformados em ídolos’, diz Piovani sobre influencers

Luana Piovani causou polêmica ao criticar os influenciadores digitais. A atriz compartilhou uma publicação da comediante Carol Zoccoli, que dizia: “Artista não é empresário, influencer não é artista, algoritmo não é crítico de arte”.

Na legenda, Piovani deu sua opinião sobre o assunto de maneira direta: “Ainda lamento o tanto de estupidos que sao transformados em ‘idolos’, lamento o quanto as pessoas não sabem usar as redes sociais, o quanto de influencers só se preocupam com o encher do cofrinho, mas, ninguém é obrigado a seguir ninguém. A escolha ainda é sua!!

A atriz ainda aconselhou os seguidores: “Não dê tanta importância ao que acontece aqui, olhe pra sua vida e viva-A!!! É tão bom viver”.

Nos comentários, fãs se dividiram entre concordar com a posição da artista ou rebater. “Só fala assim porque você já tem sua carreira. Quem está começando precisa ralar muito, principalmente aqui no Instagram”, escreveu um seguidor. Piovani então respondeu: “Instagram não deveria ser emprego. Já ouviu falar de profissão?”.

“Muitas pessoas usam as redes sociais para divulgar seus trabalhos, não se trata de profissão”, publicou outra pessoa. “Aí você não é influencer e sim comerciante, totalmente diferente. Você leu o post?”, disse a artista.