Estupros e sequestros crescem no primeiro semestre de 2021

As ocorrências de estupro e de extorsão mediante sequestro no estado de São Paulo cresceram nos primeiros seis meses de 2021 em relação ao mesmo período do ano passado. Por outro lado, outras seis categorias de crimes violentos caíram na região, assim como as mortes causadas por policiais.

O aumento também foi visto nos casos de violência contra mulher. Homicídios e feminicídios (quando vítima morre por ser mulher) cresceram 2,6% no estado (201 casos). Já o número de agressões intencionais subiu 5,4% e chegou a 25.366 ocorrências.

É o que aponta boletim semestral do Instituto Sou da Paz, que acompanha as estatísticas criminais divulgadas pela SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo. A entidade também elabora a análise a partir de informações da Corregedoria das Polícias Civil e Militar, entre outros dados obtidos via Lei de Acesso à Informação.

Das duas categorias que cresceram, o aumento mais significativo veio nos casos estupros, com alta de 13,5% no geral (total de 5.757). O crescimento dos crimes de extorsão mediante sequestro dobraram, mas ainda se mantém em um patamar baixo: oito ocorrências, contra quatro nos seis primeiros meses de 2020.

As quatro modalidades de crimes violentos que caíram entre os anos foram as de roubo, roubo de veículo, latrocínio e homicídio doloso. No total, os registros de todos os seis tipos de crime violento diminuiu de 138.934 ocorrências no 1º semestre de 2020, para 130.999 neste ano, redução de 5,7%.

Também caíram os registros de mortes causadas por policiais, que atingiram em 2020 o maior nível em 25 anos com 498 mortes no primeiro semestre. No mesmo período em 2021 foram 351 óbitos registrados em supostos confrontos dos policiais.