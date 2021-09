Etanol avança 37% desde o início do ano e ultrapassa R$ 5 em alguns lugares

Segundo o último Índice de Preços Ticket Log (IPTL), o valor médio do etanol chegou a R$ 5,175 em agosto, registrando alta de 2.64%, no comparativo com o fechamento de julho. Pelo terceiro mês consecutivo, o preço do combustível fica acima de R$ 5. Já a gasolina avançou 1.88% no mesmo período e alcançou R$ 6,119, um mês após ultrapassar, pela primeira vez, R$ 6,00. Se comparado a janeiro, quando o fechamento foi de R$ 4,816, a diferença é de 27%.

“Se compararmos com o primeiro mês do ano, o aumento no preço do etanol foi de 37%. Com exceção de abril, quando houve um pequeno recuo em relação a março, o valor do combustível vem pesando no bolso do consumidor consideravelmente”, detalha Douglas Pina, Head de Mercado Urbano da Edenred Brasil.

Houve aumento no preço médio da gasolina em todo o Brasil. A alta mais expressiva, de 3.09%, ocorreu no Centro-Oeste, região que também apresentou o maior valor médio registrado em agosto: R$ 6,268. Já no Nordeste o combustível avançou 1.39%, a menor alta entre todas as regiões do País, enquanto a Região Sul apresentou o menor valor por litro, R$ 5,912.

O Centro-Oeste também apresentou a maior alta, de 2.99%, no preço médio do etanol no período, porém é a região em que o combustível é encontrado com o menor valor, a R$ 4,794. Já o menor acréscimo ocorreu na Região Norte, de 1.37%, e o maior preço médio, R$ 5,421, foi registrado no Nordeste.

No recorte por estados, no Rio de Janeiro a gasolina foi encontrada com o maior preço, a R$6.524, aumento de 2,19% em comparação a julho. Já Amapá, estado em que o combustível apresentou a menor variação, o aumento foi de 0,42%, alcançando R$ 5,511. O estado em que a gasolina que sofreu maior aumento, de 6,04%, foi o Distrito Federal, passando de R$6,044 para R$6,409. Já no Rio Grande do Norte houve a maior queda, (-1,59%), de R$ 6,301 da média de julho, para R$ 6,201 na média do fechamento de agosto.

No caso do etanol, o maior preço médio do período, R$ 5,908, foi registrado no Rio Grande do Sul, após aumento de 1.58% em comparação a julho. Já o estado de São Paulo foi o que registrou o menor valor para o combustível, R$ 4,280, um aumento de 3,03%. O Piauí foi o estado que registrou o aumento mais considerável no preço do etanol (5,15%), passando de R$ 5,150 para R$ 5,415, enquanto a maior redução (1,12%) ocorreu no Acre: de R$ 5,431 para R$ 5,370.