Ex-adversária, Gisela diz que Emanuel faz política “do poder pelo poder”

Presidente do PROS em Cuiabá, a advogada Gisela Simona não poupou críticas à gestão do prefeito da Capital Emanuel Pinheiro (MDB) e à forma como o gestor faz política.

Ela foi, inclusive, adversária do emedebista na disputa eleitoral que o conduziu à reeleição. Gisela terminou em terceiro lugar.

“Vejo que a reeleição foi um erro. São situações que prejudicam a população cuiabana e, como estamos vendo aí, se perduram. Infelizmente, não houve uma ruptura do prefeito com alguns contratos, com algumas pessoas que continuaram no secretariado dele”, afirmou.

“Não o bastante, tem a questão de ser contra por ser contra. Ser contra o BRT, mesmo não tendo como fazer o VLT. Contra o início das aulas só para ser contra o governador – sendo que isso prejudica nossas crianças. São situações que demonstram a política do poder pelo poder. E não a política feita para as pessoas”, emendou.

As declarações foram dadas em entrevista a uma rádio da Capital. Na ocasião, ela recordou as críticas que sofreu no segundo turno do processo eleitoral, ao ter optado por apoiar o então candidato Abílio Júnior (Podemos).

No primeiro turno, Abílio fez críticas à Gisela que foram consideradas misóginas. Mas, ainda assim, ela optou por pedir votos para ela.

Segundo Gisela, as denúncias que apuram supostos casos de corrupção da gestão Emanuel – neste primeiro semestre do ano – são uma demonstração de que ela fez “a escolha correta” no segundo turno do ano passado.

Candidatura

Ainda durante a entrevista, Gisela confirmou que deve optar por concorrer novamente à Câmara Federal, em outubro de 2022.

Segundo ela, o Pros em Mato Grosso definiu como prioridade para o próximo pleito garantir a conquista de espaço na Câmara Federal.

“Hoje, para um partido sobreviver, ele tem que ter deputados federais. Isso é que define a quantidade de valores que recebe do fundo partidário, o tempo de TV que o partido tem para disputar uma eleição”, explicou.

“Tudo caminha para que eu saia novamente candidata a deputada federal. Iniciei minha carreira política como candidata a deputada federal e recebi 50.682 votos em 111 municípios de Mato Grosso”, concluiu.