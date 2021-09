Fãs reagem ao anúncio dos primeiros peões anunciados

Foram revelados nesta quinta-feira (9) os nomes dos sete primeiros peões de A Fazenda 13. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa realizada ao vivo no Hoje em Dia.

Os apresentadores Cesar Filho e Ticiane Pinheiro leram algumas dicas e desafiaram os jornalistas, que estavam acompanhando o evento no palco do programa, a tentar adivinhar os nomes dos participantes, ao lado do diretor Rodrigo Carelli e de Adriane Galisteu, que vai comandar a nova temporada do reality show.

Os jornalistas convidados também fizeram perguntas ao vivo para os peões. O anúncio dos nomes agitou as redes sociais e se tornou o assunto mais comentado do Twitter nesta quinta-feira.

Entre os participantes revelados estão os atores Victor Pecoraro e Mussunzinho, a influenciadora Liziane Gutierrez, o cantor Nego do Borel, a cantora Tati Quebra Barraco, o influenciador Bil Araújo, o Arcrebiano, e também a dançarina e influenciadora Mileide Mihaile.

A Fazenda 13 estreia na Record TV na próxima terça-feira (14).

Tati quebra barraco é boa demais, vai ser fogo no feno #ColetivaAFazenda — clã uchiha (@jv_barcelos1) September 9, 2021