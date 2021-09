Fernando Silva assume como novo diretor Clínico do Hospital Regional

O médico Fernando Silva assumiu no último dia primeiro de setembro, o cargo de diretor clínico do Hospital Regional Elza Giovanella. Fernando destacou à Folha Regional que um dos papeis do diretor clínico é representar os médicos e o corpo clínico junto à direção geral da unidade de saúde.

O novo diretor clínico do Regional é médico anestesista e Pós graduado em Psiquiatria, tem 31 anos.

Tendo se formado no Rio de Janeiro na universidade Souza Marques, foi convocado posteriormente para o exército Brasileiro, ascendendo dentro da força a chefe diretor da sessão de saúde do 11º GAC do exército na Vila Militar naquela ocasião, e em sua saída recebeu condecoração de relevância em seus serviços no 11º GAC, sendo agraciado também por outra unidade(a qual não pertencia) 31º GAC – Escola de Artilharia de Campanha, pela sua atuação na força armada Brasileira.

Dr Fernando é de nossa terra, filho do Dr.Manoel (Médico/Ginecologista) e da Valéria Bevilacqua(Jornalista/ex Vice prefeita) e vem apresentando resultados profissionais sólidos e de gestão competente.

Pessoas próximas a ele relatam que o jovem aparenta ter um perfil conciliador, estável e determinado. Mas o ponto forte do jovem,o que mais tem chamado atenção da população em geral, seria o olhar sensível com que trata a saúde pública e as pessoas que mais precisam desses serviços.