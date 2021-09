“Ferrovia será corredor para indústria, conectando MT aos grandes centros”

O governador Mauro Mendes (DEM) afirmou que a implantação da primeira ferrovia estadual em Mato Grosso desencadeará uma longa cadeia de investimentos, sobretudo, para a indústria do Estado.

O contrato de concessão com a empresa Rumo Logística S/A – que construirá o modal – foi assinado na manhã desta segunda-feira (20). Ao todo, são previstos investimentos de mais de R$ 11 bilhões com recursos 100% privados.

“A ferrovia será fundamental para a ampliação e competitividade do agronegócio. Além disso, será um corredor para a indústria. Vamos conectar Mato Grosso aos principais centros de consumo do sudeste”, afirmou Mendes.

A ferrovia vai interligar os municípios de Rondonópolis a Cuiabá, além de Rondonópolis com Nova Mutum e Lucas do Rio Verde. Os trilhos se conectarão, ainda, à malha ferroviária nacional, em direção ao Porto de Santos (SP).

Segundo o governador, a partir do segundo semestre de 2022, já será possível visualizar as obras em todos esses quatro municípios.

“É uma cadeia de investimentos longa que será ativada com a construção da ferrovia, pois além da geração de empregos, contaremos com planejamento, indústria, trilhos e investimentos de mais de R$ 11 bilhões”, ressaltou Mendes.

“O papel do governo é fazer o trâmite burocrático dando segurança jurídica para que nos próximos 45 anos, esta empresa possa explorar todos serviços necessários para a implantação da primeira ferrovia estadual”, emendou.

Além do transporte de grãos, os trilhos poderão atender ao frete de produtos de linha branca, produtos farmacêuticos, combustível, gás, dentre outros.

Preocupação ambiental

Ainda durante a assinatura do contrato, o governador ressaltou os impactos da obra também no que diz respeito à questão ambiental.

Ele lembrou que Mato Grosso é hoje o maior produtor brasileiro de commodities agrícolas, com expectativa de dobrar a sua produção nos próximos 10 anos.

“Se não dermos a possibilidade de as ferrovias adentrarem no Estado para escoar esse grande volume de produção, nós vamos entupir praticamente todas as rodovias até os portos brasileiros”, disse.

“Com a ferrovia, vamos permitir o crescimento da escoação de produção sem que haja um ofensor nas emissões de carbono via queima de óleo diesel de carretas pelos milhares de quilômetros para transportar essa produção”, acrescentou.

Licença



O presidente da Rumo S/A, João Alberto Fernandez de Abreu, destacou as próximas etapas do processo e toda a parte de licença ambiental.

“O processo ambiental de uma obra desta envergadura é longo e segue todos os procedimentos. Foi iniciado junto ao Ibama na esfera federal e foram quase dois anos de estudos ambientais até o licenciamento, previsto para 2022. O principal cuidado foi realizar mais de 2.500 estudos para garantir que a obra não chegasse a áreas de proteção ambiental e reservas indígenas”, explicou o CEO da empresa.

A previsão é de que o trecho entre Rondonópolis e Cuiabá esteja concluído e em funcionamento no ano de 2025; enquanto a operação no trecho Cuiabá a Lucas do Rio Verde deve começar em 2028.