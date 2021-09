Filho de Roberto Carlos morre aos 52 anos em São Paulo

Dudu Braga, filho de Roberto Carlos, morreu nesta quinta-feira (8) aos 52 anos. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, em tratamento contra um câncer no peritônio. A informação foi confirmada ao R7 pela assessoria de imprensa de Dudu.

O músico foi diagnosticado com a doença em setembro do ano passado e deu início às sessões de quimioterapia.

“Achei até que estava com covid-19, porque estava meio resfriado. Tinha baixado um pouco minha resistência porque fez um friozinho na semana retrasada. Mas o médico disse: ‘A gente captou aqui uma pequena captação embaixo do abdômen, perto do umbigo, do lado esquerdo, são três pontinhos bem pequenininhos, milimétricos”, relatou, na época, em conversa com os fãs em uma live.

Dudu tinha vencido duas batalhas contra o câncer. Em março de 2019, o filho do Rei descobriu um tumor no pâncreas e, depois, um nódulo na mesma região. O produtor musical fazia exames mensais para acompanhar a doença e, em setembro de 2021, recebeu o terceiro diagnóstico.

“Quando você tem um câncer, tem de esperar cinco anos para ver se está curado. Isso é absolutamente normal, e eu estou acostumado”, declarou o músico, que estava otimista com o tratamento, mas não resistiu.

Eduardo Braga, mais conhecido como Dudu, nasceu em dezembro de 1968 em Belo Horizonte, Minas Gerais, e é o terceiro filho de Roberto Carlos. Ele nasceu com glaucoma congênito. Realizou sete cirurgias nos primeiros anos de vida para amenizar o problema. Até os 22 anos, tinha a visão normal, mas, devido a um deslocamento da retina, perdeu 95% dela. O produtor tinha apenas 5% de visão do olho esquerdo.

Apaixonado pro música como o pai, Dudu era baterista e também produtor musical. Ele criou a banda RC Na Veia, formada por ele na bateria, Alex Capela (vocal), Fernando Miyata (guitarra) e Juninho Chrispim (baixo). O grupo fazia uma releitura no estilo rock das músicas de Roberto Carlos.

Dudu era casado com Valeska Braga e eles estavam juntos há mais de 17 anos. O casal teve uma filha, Laura, de 5 anos.