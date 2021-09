Financiamentos liberados para produtores do Pantanal superam R$ 75 milhões

Nos nove meses deste ano, os produtores rurais da Planície Pantaneira de Mato Grosso contrataram mais de R$ 75 milhões, em linhas de crédito do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro Oeste (FCO), para investir na recuperação de propriedades e negócios afetados pela estiagem e pelos incêndios florestais ocorridos desde o ano passado.

Conforme dados do Caderno do FCO da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), os recursos oriundos da ação emergencial Pantanal, previstos para contratação até dezembro devem ultrapassar os R$ 147 milhões, sendo que R$ 75,919 milhões já foram liberados e outros R$ 72 milhões estão em fase de análise pelo Banco do Brasil. Juntos, eles serão responsáveis por atender a 238 projetos na região, dos quais 175 estão em andamento e 68 aguardando a aprovação e liberação de recursos para ser iniciados. O levantamento foi fechado no dia 09 de setembro deste ano.

Ao todo, 175 produtores foram beneficiados nos municípios de Curvelândia, Cuiabá, Figueirópolis, Glória D’Oeste, Mirassol D’Oeste, Porto Esperidião, Várzea Grande, Santo Antônio de Leverger, Barão de Melgaço, Cáceres, Poconé e Nossa Senhor do Livramento.

Mato Grosso

Apesar da ação específica voltada ao Pantanal, os recursos do FCO têm sido distribuídos em todas as regiões do Estado. Dos 141 municípios mato-grossenses, 132 já foram atendidos pelo Fundo, o que representa 93,6% das cidades do Estado foram beneficiadas com as contratações. Totalizando 2.680 operações. De acordo com o Banco do Brasil, o saldo financiado até o fim de julho foi de R$ 1,9 bilhão.

O objetivo é de propiciar o desenvolvimento econômico e social de Mato Grosso por inteiro.