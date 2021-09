“Flertando” com Bolsonaro, Leitão é ausência em evento tucano

O ex-deputado federal Nilson Leitão (PSDB) vem sendo citado como possível “candidato do presidente Jair Bolsonaro” para uma disputa ao Governo de Mato Grosso, na eleição do próximo ano.

Coincidência ou não, ele se ausentou do encontro do PSDB realizado no final de semana, em Cuiabá, e que marcou a passagem do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, pela capital mato-grossense.

Leite é um dos pré-candidatos da sigla para concorrer à presidência da República, em outubro de 2022.

Leitão, que até pouco tempo era tido como um dos principais nomes do partido em Mato Grosso – ao que parece – não fez questão de prestigiar o colega tucano. Conforme apurou a coluna, ele teria dito aos correligionários que a ausência deu-se em razão de ele ter sido homenageado em um evento realizado no mesmo horário do encontro partidário em Cuiabá.