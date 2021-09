Força conjunta da PF e PRF resulta na incineração de 1 tonelada de drogas

A Polícia Federal (PF) em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) incineraram aproximadamente 1 tonelada de entorpecentes na manhã desta quinta-feira (2), em Rondonópolis (MT). Toda a droga foi apreendida nos últimos dois meses.

De acordo com a Polícia, a maioria das apreensões aconteceram nas rodovias, principalmente na BR-364.

“Aqui tem os dois fluxos, cocaína que vem da Bolívia e maconha que vem do Mato Grosso do Sul e com isso a cidade de Rondonópolis possui mais flagrantes do que as demais delegacias do Estado” explica o Polícia Federal Otávio José Lima de Oliveira.