Gabigol convida Neymar para jogar no Flamengo: ‘Esperando você’

A resenha antiga entre Neymar e Gabigol parece ganhar novos ingredientes a cada semana. Companheiros de seleção brasileira, a dupla agitou a manhã desta quinta-feira (23) ao trocarem mensagens sobre o Flamengo.

Na quarta-feira (22), o camisa 10 do PSG já havia desejado boa sorte ao atacante rubro-negro no jogo de ida da semifinal da Libertadores contra o Barcelona-EQU. Na sequência, o assunto se direcionou ao clube do Rio de Janeiro.

Nesta manhã, Gabigol respondeu o comentário de Neymar e convidou o amigo para jogar no Flamengo. “Esperando você”, escreveu o artilheiro rubr-negro. “Já pensou?”, brincou Neymar. “Todo mundo já imagina. Maraca lotado, semi de Liberta. RJ pegando fogo, aquele clima”, completou Gabigol.

Já pensou? 👀🤣 — Neymar Jr (@neymarjr) September 23, 2021

O diálogo entre a dupla ensandeceu os torcedores do Flamengo. No Twitter, uma enxurrada de comentários mencionando a troca de mensagens levou à loucura os rubro-negros.

O Flamengo segue invicto na Libertadores 2021. Na última quarta-feira, no Maracanã, a equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho venceu o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0 e abriu uma importante vantagem no jogo de ida das semifinais da competição. Essa foi a 80ª vitória do clube na história da disputa sul-americana.