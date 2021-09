Governador do RS participa de evento em Cuiabá

Apontado como um dos possíveis nomes para concorrer à presidência da República, em 2022, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), cumpre agenda em Cuiabá, no próximo sábado (11).

Ele chegou a gravar um vídeo falando de sua passagem por Mato Grosso e convidando tucanos para debater os rumos do partido e o cenário político do País.

Ainda não há detalhes sobre a agenda, mas Leite deve chegar à Capital no dia do evento e retornar para seu Estado no período da noite.

Ainda neste mês de setembro – o também presidenciável – governador de São Paulo, João Dória (PSDB) estará em Cuiabá.