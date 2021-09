Governo diz ter liberado rodovias, mas confirma atos em 13 estados

O governo federal anunciou, no início da tarde desta quinta-feira (9), que não há mais registro de bloqueios de rodovias federais por parte de caminhoneiros que deflagraram movimento em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, ontem (8).

Porém, em meio à mobilização do Palácio do Planalto, com a participação pessoal do chefe do executivo federal, para convencer os manifestantes a liberar as rodovias ao redor do país, 13 estados ainda registravam, às 14h30 desta quinta, concentrações de motoristas e veículos em vias administradas pela União.

As informações constam no mais recente informe do Ministério da Infraestrutura, feito com base em informações da Polícia Rodoviária Federal.

De acordo com o boletim, houve “redução de cerca de 35% nas tentativas de bloqueio em rodovias federais no início desta tarde”.

“A região Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná) concentra mais da metade das ocorrências registradas […]. Aglomerações ainda seguem nos estados da Bahia, Mato Grosso, Pará, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Goiás, Maranhã, Rio de Janeiro e Tocantins”, diz a pasta presidida por Tarcísio Gomes de Freitas.

Madruga de bloqueios

Depois de uma madrugada de bloqueios nas estradas, Bolsonaro afirmou a apoiadores, na manhã de hoje, que iria se reunir com representantes da categoria. A informação foi confirmada posteriormente pelo Ministério da Infraestrutura.

“Eu tenho uma hora na manhã… já tenho o tempo tomado com o pessoal dos Brics, uma hora, mas estou mais cedo também. Nesses dois intervalos vou conversar com os caminhoneiros para a gente tomar uma decisão”, disse o presidente a apoiadores na frente do Palácio da Alvorada nesta manhã.

Antes, durante a madrugada, o presidente enviou uma mensagem, em áudio, para as lideranças dos caminhoneiros a fim de pedir o fim das paralisações.

“Fala para os caminhoneiros aí que são nossos aliados, mas esses bloqueios atrapalham a nossa economia e isso provoca desabastecimento, inflação, prejudica todo mundo e, em especial aí, os mais pobres. Então, dá um toque aí nos caras, se for possível, e vamos liberar, tá ok?”, disse.

Embora aparente perda de força em relação a ontem, o governo teme que a paralisação possa se estender e comprometer ainda mais a economia. Na manhã de hoje, o IBGE divulgou o novo índice da inflação oficial (IPCA), que avançou 0,87% em agosto, maior alta para o mês em 21 anos.