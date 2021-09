Governo investe R$ 12 milhões na compra de novas pistolas para tropa da PM

O Governo de Mato Grosso autorizou a compra de mais seis mil novas armas de fogo calibre 9 mm para a Polícia Militar. O investimento de mais de R$ 12 milhões na plataforma bélica da instituição permitirá que todos os policiais militares possuam uma das pistolas mais modernas, duráveis, seguras e adequadas para o exercício da atividade.

No ano de 2020, o governador Mauro Mendes já havia entregue mais de 1.300 novas pistolas 9 mm Glock para parte da tropa da PM. Agora, com o investimento destinado exclusivamente para o setor bélico da Polícia Militar, os policiais deixarão no passado o uso da pistola calibre 40.

O comandante-geral da PM, coronel Jonildo José de Assis, ressalta que o investimento é uma virada de chave na história da instituição.

“É um grande esforço do Governo do Estado, uma ‘virada de chave’ do material bélico institucional. Não é apenas uma arma nova: é a padronização de procedimentos, redução de custos e modernização da tropa. Os policiais terão a mesma arma, com o mesmo calibre e a mesma capacidade técnica. Todos os nossos mais de 7 mil policiais terão armamento portátil, com cautela permanente. Esse investimento faz toda a diferença, pois o policial estará bem armado e bem preparado para atuar em todo Estado”, explica o coronel.

Com a aquisição do armamento de ponta, os policiais que já receberam a nova pistola tiveram que passar por capacitações e treinamentos para melhor aproveitamento do equipamento.

O superintendente de Planejamento, Orçamento e Finanças da PM (SPOF), tenente-coronel Fernando Santiago, pontua que os estudos para a mudança da plataforma bélica iniciaram ainda em 2016, mas só a partir de 2020, que o governo estadual priorizou o processo de compra para todos os policiais militares.

“Essa série de estudos nos proporcionou auxiliar o governador a adquirir o que há de mais moderno para as Forças de Segurança. Essa nova aquisição, de seis mil novas pistolas, consolida a padronização de armas que reduzem gastos com manutenção e eleva ainda mais o nível do nosso policiamento”, conta o superintendente.

Os estudos técnicos realizados pela PM apontam que a pistola 9mm oferece mais facilidade no manuseamento e manutenção.

O processo licitatório de compra das armas já foi realizado e o contrato está em processo de execução. A entrega das novas pistolas está prevista para o primeiro trimestre de 2022.