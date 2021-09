Gravíssimo acidente deixa seis pessoas mortas entre elas uma criança de dois anos

Um acidente gravíssimo tirou a vida de seis pessoas na noite de sábado (11) na BR -364 em Campo Novo do Parecis – MT.

Os veículos envolvidos foram um Corolla no qual tinha seis pessoas e quatro delas morreram incluindo uma criança de dois anos, o outro carro se trata de um Gol onde havia três pessoas e duas delas vieram a óbito.

A colisão aconteceu em um trecho de linha reta e ainda não há informações do que ocasionou o acidente, porém, com o impacto quatro ocupantes do Corolla e dois do carro Gol foram arremessados para fora dos veículos.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) encaminhou uma vítima do veículo Gol e outros dois ocupantes do Corolla para o hospital de Campo Novo do Parecis.