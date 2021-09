Greta diz que Brasil tem posição ‘vergonhosa’ diante de crise climática

A jovem ativista ambiental Greta Thunberg classificou como ‘vergonhosa’ a atuação do Brasil diante das questões ambientais e da crise climática que atinge o planeta. Greta foi uma das painelistas convidadas para a sessão temática realizada ontem (10) pelo Senado para discutir as mudanças climáticas e o aquecimento global.

A sueca afirmou que que não está numa posição de dizer para o Brasil o que fazer, mas “o que os líderes do Brasil estão fazendo hoje é vergonhoso. É extremamente vergonhoso o que eles estão fazendo com os povos indígenas e com a natureza”, reclamou.

“O Brasil, claro, não começou esta crise, mas, sim, acrescentou muito combustível a esse incêndio. O que os líderes do mundo falharam não tem desculpa, o Brasil não tem desculpa para não assumir sua responsabilidade”.

Greta chamou a atenção para a destruição causada pelas queimadas e pelo desmatamento na floresta amazônica. Para ela, a situação é agravada pela atuação do governo brasileiro e é preciso reagir a isso.

“A Amazônia, pulmão do mundo, agora está no limite, e vemos que agora está emitindo mais carbono do que consumindo por conta do desmatamento e das queimadas. E isso está acontecendo enquanto nós assistimos. E isso está diretamente sendo alimentado, esse movimento, pelo seu governo, e o mundo não pode arcar com o custo de perder a Amazônia. Nós precisamos alcançar essas metas do Acordo de Paris”, expôs Greta.

INDÍGENAS

Assim como Greta, a ativista ambiental Samela Sateré apontou que os povos indígenas são os principais defensores da natureza e um dos mais ameaçados.

“Nós sabemos que as terras indígenas são os territórios mais preservados atualmente. O Brasil, que era 100% terra indígena, agora só tem 13% do território de terras indígenas demarcadas. Consequentemente, são os 13% de terras mais preservadas que tem o Brasil. Por isso, é importante preservar, por isso é importante demarcar terras indígenas, por isso é importante levar em considerações os povos indígenas como os principais defensores do meio ambiente”, defende.

Samela afirmou que há no Congresso a tramitação de vários projetos de lei cm potencial genocidas. “ São projetos de lei que vêm ameaçar o nosso território, que vêm ameaçar a nossa vida. São projetos de lei que abrem espaço para mineração, para grilagem, para madeireiros, para garimpeiros no nosso território. Nós não vamos mais aceitar isso”.

IGREJA E ESTADOS

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, e o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom Walmor Oliveira de Azevedo, foram convergentes quanto aos mais atingidos pelas alterações climáticas globais: a população mais pobre.

“A população global e toda a criação já sofrem as consequências, mas são os mais pobres e marginalizados que pagam o preço mais alto. Ondas de calor extremo, secas, alagamentos e outros eventos climáticos extremos já ceifam vidas, tendem a aumentar nos próximos anos e colocam em risco a vida no planeta. No Brasil, já enfrentamos frio recorde em algumas regiões, estiagens que ameaçam o fornecimento de energia elétrica e afetam diretamente a vida dos mais pobres”, expôs o presidente da CNBB.

“As mudanças climáticas atingem os mais pobres. Assistimos hoje as migrações de populações que precisam se deslocar de um local para outro, de um país para outro, de uma região para outra em busca de água, fugindo de eventos climáticos extremos”, disse Casagrande, que já foi presidente da CMA quando senador.

Para reverter essa situação, o Brasil precisa reafirmar as metas, as contribuições determinadas em 2015, assumidas em Paris, enfatizou o governador.

“É lógico que podemos avançar agora, na COP26 de novembro, mas o Brasil, em 2015, já tinha assumido, com base no inventário das emissões de 2005, que nós reduziríamos em 37% as emissões de gases de efeito estufa até 2025 e em 43% até 2030, que nós iríamos buscar zerar o desmatamento ilegal na Amazônia até 2025, que nós iríamos restaurar 12 milhões de hectares de floresta até 2030 e que nós iríamos avançar na matriz energética de energia renovável de 28% a 33%, sem considerar as usinas hidrelétricas, a geração de energia hidrelétrica. Então, isso para nós é fundamental”.

O Fórum dos Governadores aprovou e está em fase de aprovação nas assembleias legislativas o consórcio Brasil Verde, disse Casagrande. Para ele, o fórum é a coalizão dos governadores pelo clima. Ele enfatizou que é a primeira vez no mundo que um país do tamanho do Brasil terá uma governança que vai envolver os governadores e os estados.

“Um consórcio único, com um tema único, com um fundo único, que pode ter e vai ter um acompanhamento de uma organização externa para poder acompanhar a execução de qualquer projeto que seja executado através da captação de recursos desse fundo”, explicou.

Para o governador, o Brasil tem que se colocar na articulação internacional — governo federal, Congresso Nacional, governadores, empreendedores, sociedade civil organizada.

“Nesse momento em que o governo brasileiro deu um passo atrás nesse tema, é preciso que alguém dê um passo à frente. (…) Também compreendo que a gente não deve só cobrar do governo federal. Nós temos que ter a nossa responsabilidade, cada instituição. Mudanças climáticas significam mudar a cultura e ter atitude, mudar a nossa cultura de consumo, passar a ter um consumo responsável e mudar as nossas atitudes”, concluiu Renato Casagrande.