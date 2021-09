Grito dos Excluídos terá atos em Rondonópolis e principais cidades

Os organizadores da 27ª edição do Grito dos Excluídos e Excluídas em Mato Grosso confirmaram a realização de atos públicos nesta terça-feira (07) nas principais cidades do estado, incluindo Cuiabá e Rondonópolis. O evento ocorre em todo o país e neste ano traz como tema ‘A vida em primeiro lugar”, em alusão aos retrocessos e aos movimentos antidemocráticos.

Com a participação de religiosos, sindicalistas, estudantes e ONGs ligadas às chamadas minorias, o evento destacará a luta dos mais pobres por participação popular, saúde, moradia, trabalho e renda. Outra pauta que ganha força esse ano é o combate à inflação, que atinge principalmente os alimentos.

Os eventos terão formato e horários diferenciados, definidos pela organização em cada município (veja abaixo). Em Rondonópolis está prevista a realização de uma caminhada, às 07 horas da manhã, saindo da Praça dos Carreiros até o Casario.

Em Várzea Grande, também no período da manhã, haverá distribuição de cestas básicas e um debate sober a situação do país no acampamento dos sem teto, no ginásio Mapim. Já na capital haverá um ato inter-religioso, seguido de uma caminhada até o jardim Vitória.

O padre Reinaldo Braga Júnior, da CNBB/Oeste, destacou que os eventos são pacíficos e visam estimular a reflexão da população sobre a necessidade de amparar os mais pobres e incluir quem está à margem da cidadania.

“Na nossa ação evangelizadora temos procurado sempre lembra que evangelizar é humanizar. Deus nos concedeu essa missão primária de lutar pela vida, ajudar-nos mutuamente a sermos homens e mulheres com vida digna e plena. Que o nosso grito tenha eco e fecunde as mentes e os corações das pessoas, que a nossa palavra seja de luz e esperança”, destacou.

Veja abaixo a programação nas principais cidades de Mato Grosso

07/09- 7h, Café da manhã/roda de conversa com a população em situação de rua, Barra do Garças

07/09- 7h, ato e caminhada em Rondonópolis, saída da Praça dos Carreiros até o Cais.

07/09- 9h, Roda de conversa e entrega de cestas básicas no acampamento dos sem teto no ginásio Mapim, Várzea Grande

07/09- Marmita solidária em Cuiabá, UEE-MT

07/09= Ato inter-religioso, político e cultural em Cuiabá, 16h, concentração e caminhada em frente à Fundação Bradesco e caminhada até à Praça Cultural do Jardim Vitória.