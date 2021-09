Guias de turismo de Mato Grosso vão receber curso de primeiros socorros

Cerca de 320 condutores e guias de turismo de Mato Grosso vão fazer o curso de primeiros socorros, que será ministrado pelo Corpo de Bombeiros do Estado. A qualificação será realizada graças à assinatura de um termo de cooperação firmado entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso (Sedec-MT), via Secretaria Adjunta de Turismo (Seadtur), Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT) e Corpo de Bombeiros Militares de Mato Grosso(CBM-MT).

O objetivo é oferecer mais segurança aos visitantes que de pontos turísticos do Estado, já que os profissionais do setor terão conhecimentos sobre segurança pessoal, prevenção de acidentes e primeiros socorros.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, César Miranda, esta ação mostra o Estado trabalhando como um todo para capacitar as pessoas que atendem aos turistas. “Juntos levamos mais segurança e melhor receptividade àquele que vem conhecer as belezas de Mato Grosso”, frisa.

Inicialmente a qualificação será ofertada aos profissionais do turismo dos municípios de Cuiabá, Várzea Grande, Chapada dos Guimarães, Nobres, Poconé e Vila Bela da Santíssima Trindade. As capacitações começam a partir do mês de outubro.

Iniciativa que o secretário Adjunto de Turismo, Jefferson Moreno, considera um grande diferencial do setor em relação a outros Estados. “Com a qualificação, nossos guias vão estar em um patamar acima dos demais profissionais de outros estados, já que estarão mais preparados em casos de situações de risco e acidentes, o que confere proteção aos visitantes dos pólos turísticos mato-grossenses, com certeza um atrativo a mais para nosso Estado”, destaca.

Confira os temas que serão abordados na capacitação: atendimento pré-hospitalar, precauções padrão em biossegurança, definição de tipos de traumas, técnicas de imobilização, identificação de tipos de fraturas, como efetuar a reanimação cardiopulmonar, identificação de hemorragias e como proceder em caso de acidentes com animais peçonhentos.

Para mais informações, entre em contato com a Seadtur, por meio dos telefones: (65) 3613-9303/ 3613-9333.