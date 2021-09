Guilherme Maluf recebe homenagem da Câmara e conversa com prefeito sobre obras

O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT), Guilherme Maluf, cumpriu agenda nesta segunda-feira (20) em Rondonópolis. Ele recebeu uma homenagem da Câmara Municipal e na sequência se reuniu com o prefeito José Carlos do Pátio (SD).

A homenagem no legislativo foi proposta pelo presidente da Câmara, Roni Magnani (SD), e pelo vereador Jonas Rodrigues (SD) com aprovação unânime dos vereadores. Guilherme Maluf recebeu uma Moção de Aplausos pelos serviços realizados à frente do TCE-MT.

Roni e Jonas Rodrigues destacaram a importância do Tribunal para o aprimoramento da gestão pública em Mato Grosso e em Rondonópolis.

Após o ato na Câmara, Guilherme Maluf e alguns vereadores seguiram para a Prefeitura onde foram recebidos pelo prefeito José Carlos do Pátio.

“Queremos agradecer o Tribunal pelo trabalho orientativo desenvolvido nesta gestão, sempre procurado aproximar os prefeitos e buscando mais transparência. O presidente Guilherme Maluf teve coragem de fazer mudanças e está ajudando a levar as prefeituras a um nível de excelência”, disse o prefeito de Rondonópolis.

OBRAS PARALISADAS

Durante a reunião, José Carlos apresentou dados acerca das obras em andamento e das que estão paralisadas no município. As informações contrapõe um estudo divulgado recentemente pelo TCE-MT.

“O Tribunal havia alegado que havia mais de 300 obras paralisadas, mas concluímos um levantamento que mostra que temos 350 concluídas, cerca de 290 em andamentos e só 39 paralisadas, sendo que algumas já estão sendo retomadas. Isso pode ter acontecido por erro nosso na alimentação do sistema”, disse.

Segundo o prefeito, os dados estão sendo corrigidos com a orientação do próprio Tribunal.

O presidente do TCE-MT disse ter ficado feliz com as informações sobre as obras públicas no município e agradeceu a recepção que teve em Rondonópolis. Maluf disse que manterá o esforço visando aproximar o tribunal de seus jurisdicionados no interior do Estado– prefeituras, câmaras municipais e autarquias públicas.

“Estamos fazendo nosso papel de controle, mas também realizado um atuação de caráter pedagógico, capacitando os gestores para que eles possam superar as adversidades. O Tribunal está saindo de sua sede e indo até as cidades ajudar a melhorar as gestões nos municípios”, declarou Guilherme Maluf.