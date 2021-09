Homem é preso depois de sessão de agressões contra companheira que segurava criança no colo

Um homem de 25 anos foi preso nesta sexta-feira (17) pela Polícia Civil, em Sorriso, pelos crimes de ameaça e lesão corporal cometidos contra sua ex-companheira. O mandado de prisão preventiva, expedido pela 2a Vara Criminal, foi cumprido no bairro Jardim União.

No inquérito instaurado pelo delegado Márcio Henrique Portela, policiais do Núcleo de Defesa da Mulher e Crimes Sexuais da Delegacia de Sorriso apuraram que no início deste mês, o agressor desferiu um tapa na mulher, após voltar de um bar onde estava com amigos e zangou porque ela pediu que ele retornasse. Depois disso, a mulher se escondeu para se proteger. Ao perceber que o suspeito não estava mais no local, ela decidiu retornar para casa e trancou a porta da residência. Após um tempo, o suspeito apareceu na casa, arrombou a porta e começou a agredir a vítima com socos, mordidas e puxões de cabelo, fazendo ela cair com sua filha que segurava no colo.

Depois das agressões, ele fugiu e a vítima procurou ajuda na casa de uma conhecida. Ela tentou voltar à residência para pegar seu celular, mas o suspeito correu atrás dela para agredi-la novamente e a ameaçou de morte. As agressões deixaram lesões graves na vítima e diversos hematomas pelo corpo.

Em julho deste ano, o investigado também agrediu a companheira, durante comemoração do aniversário dela, quando desferiu um golpe de faca que acertou a panturrilha da vítima.

Com base nos fatos, nas informações e depoimentos coletados, o delegado representou pela prisão preventiva do agressor, que obteve manifestação favorável do Ministério Público, e foi deferida pelo juiz Anderson Candiotto, que considerou o iminente risco à vida da vítima diante da conduta reiterada do suspeito.