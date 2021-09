Homem é preso suspeito de atear fogo em mata

Um homem de 40 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) suspeito de colocar fogo no mato às margens da rodovia, na BR-364, nesta terça-feira (7), zona rural de Jaciara (MT). Ele deve responder por provocar incêndio na mata ou floresta, crime contra a flora.

A guarnição recebeu a informação de que o suspeito estava próximo a uma lanchonete na rodovia cometendo o crime.

O fogo evoluiu e tomou grande proporção atingindo os dois lados da pista.

Quando a PM chegou no endereço o suspeito não estava no local, mas o indivíduo foi detido em outro endereço. O homem foi reconhecido por testemunhas.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros controlou as chamas, juntamente com a ajuda de alguns voluntários.

O suspeito foi conduzido para a Delegacia de Polícia para providências cabíveis.