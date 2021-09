Homem morre no bairro Cidade Alta após levar choque e bater cabeça em pedra

Um homem identificado sendo Antônio Alves dos Santos Junior de 32 anos, morreu na noite desta terça-feira (21) em uma residência que fica na Rua Jacuí do bairro Cidade Alta em Rondonópolis-MT.

De acordo com as primeiras informações, a vítima estava sozinha em casa e já pronto para tomar banho ele foi mexer em um transformador de energia e nesse momento ele levou um choque e caiu.

Com a queda ele bateu a cabeça em um cano de água que veio estourar com o impacto, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Corpo de Bombeiros estiveram no local, mas nada pôde ser feito, pois a vítima já estava em óbito.

O motivo da morte ainda está sendo investigado se foi pelo choque ou pela pancada que teve na cabeça ao cair.

A Polícia Militar (PM), a Polícia Civil representada pela Delegacia de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP) e Politec também estiveram no local