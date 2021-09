Homem que atropelou ex-esposa e mais duas pessoas é preso

A Polícia Civil em Campos de Júlio (MT) cumpriu a prisão preventiva de um homem de 36 anos que é investigado por tentativa de homicídio e de feminicídio, ambas ocorridas no mês de julho deste ano.

O fato ocorreu no dia 03 de julho, no centro da cidade. Após ver a ex-esposa caminhando na via pública ao lado de outro homem, o investigado acelerou com seu veículo e atropelou três pessoas. Após a colisão, ele fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.

Depois de ser comunicada sobre a ocorrência, a equipe da Delegacia de Campos de Júlio iniciou a investigação a fim de apurar os fatos, identificar o veículo e descobrir a motivação do crime. O suspeito continuou ameaçando as vítimas, mesmo após o crime e a fuga.

Com base nas apurações realizadas, o delegado Ricardo Marques Sarto representou ao Poder Judiciário pela prisão, que obteve anuência do Ministério Público.

Depois de diligências para localizar o investigado, os policiais o conduziram à Delegacia, onde foi formalizada a prisão.