Homem que sequestrou adolescente em Paranatinga é preso em Barra do Garças

Um homem de 40 anos foi autuado e preso em flagrante pela Polícia Civil, nesta terça-feira (28), por estupro e sequestro qualificado de um adolescente de 15 anos, ocorrido em Paranatinga. A atuação conjunta entre a Polícia Civil e Polícia Militar possibilitou que o suspeito fosse localizado e preso em Barra do Garças e conduzido à Central de Flagrantes do município, onde foi autuado pelos crimes.

A adolescente está bem e a família a buscou em Barra do Garças.

Na noite de terça-feira, a polícia foi acionada pelo pai da garota que comunicou que a filha estava desaparecida desde a segunda-feira, em Paranatinga. Ele relatou que a menina teria sido abordada por um homem, que constantemente a assediava. Os policiais militares foram ao endereço em que o suspeito poderia estar e na casa, que pertence a outra pessoa, encontraram uma foto dele, da vítima e do pai dela.

O pai conseguiu fazer contato por telefone com a adolescente, que o informou que estava em Barra do Garças. Ela disse que foi obrigada pelo homem a subir em uma motocicleta e se deslocar até Barra do Garças, onde estava sendo mantida em cárcere privado em uma casa. A menina disse ainda que foi ameaçada pelo suspeito de que mataria sua família caso ela o denunciasse e foi obrigada pelo homem a pintar seu cabelo.

A partir dos dados informados e com auxílio da Delegacia Regional de Primavera do Leste foi possível localizar o endereço onde a garota se encontrava. Policiais militares de Barra do Garças foram acionados e conseguiram chegar a uma distribuidora na cidade, onde localizaram a garota e o suspeito.

Os policiais seguiram com o suspeito até uma casa o homem indicou onde estavam os pertences da vítima confirmando que ali seria o local onde a garota estava sendo mantida. Em um dos quartos, os policiais localizaram debaixo do colchão, uma corrente e uma faca de corte enrolada em uma camiseta. Diante do flagrante, o suspeito foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil.

O procedimento do flagrante foi encaminhado à Delegacia de Paranatinga, para a sequência da investigação. De acordo com o delegado Hugo Abdon, o suspeito já foi investigado em 2018 pela Polícia Civil em Paranatinga por estupro de vulnerável contra a mesma vítima. Naquele ano, a Polícia Civil representou três vezes pela prisão dele, contudo, foi indeferida pela Justiça.