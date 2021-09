Homem tenta escapar de cumprimento de mandado e pula de terceiro andar de prédio

Um homem de 39 anos se jogou do terceiro andar de um prédio, em Cuiabá, na tarde desta sexta-feira (03), na tentativa de escapar da prisão cumprida por uma equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos da Capital.

Os investigadores da Derf foram até o prédio, no bairro Jardim Tropical, para dar cumprimento a um mandado de prisão preventiva, expedido pela Comarca de São José do Rio Claro pelo crime de latrocínio.

Ao chegar ao apartamento, os policiais civis se identificaram, contudo, quem estava no imóvel não abriu a porta. A equipe novamente solicitou e foi atendida pela namorada do fugitivo, que disse não ter conhecimento do paradeiro dele.

Ainda dentro do imóvel, os policiais ouviram um barulho e observaram que a janela do banheiro estava aberta, quando então avisaram o suspeito caído no térreo do prédio.

Os policiais constataram a gravidade dos ferimentos causados pela queda e acionaram o Samu para o socorro, que encaminhou o preso ao Hospital Municipal de Cuiabá para atendimento, onde ele está sob custódia da Polícia Penal.

Ele foi autuado por resistência à prisão.