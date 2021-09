Homens se negam a pagar conta em motel e acabam presos por estupro de vulneráveis

Dois homens foram presos na noite deste sábado (05) em um motel na rodovia MT-358, em Tangará da Serra. A prisão aconteceu após eles se negarem a pagar a conta.

Segundo informações, os dois homens e as duas garotas usaram um dos quartos e saíram sem pagar. A polícia foi acionada e ao chegar ao local apenas as duas meninas, de 13 e 14 anos, ainda estavam no motel.

Elas foram orientadas a ligarem para os dois homens para que eles as buscassem.

A PM então fez um cerco na região e prendeu os dois suspeitos por estupro de vulnerável. Eles também quebraram um dos portões do motel para saírem sem pagar.