Hospital do Câncer de Rondonópolis lança campanha do Outubro Rosa Novembro Azul 2021

A Santa Casa de Rondonópolis, por meio do Hospital do Câncer, vai fazer a abertura da Campanha Outubro Rosa Novembro Azul. Para a abertura, a diretoria irá disponibilizar, por três dias, o ônibus com todos os equipamentos para a realização de consultas e exames preventivos. Nos dias 30 de setembro e 01 de outubro, as mulheres reguladas pela Central de Regulação poderão fazer o atendimento em uma estrutura montada em frente a Radioterapia.

No dia 02 de outubro, o ônibus vai estar em frente a Policlínica da Vila Operária. Serão realizadas 150 mamografias no total, consultas preventivas e conscientização da necessidade do diagnóstico precoce nesta primeira etapa de ações alusivas a data.

O que: Abertura da Campanha Outubro Rosa Novembro Azul no Hospital do Câncer de Rondonópolis – Santa Casa.

Quando: nos dias 30 de setembro, 01 e 02 de outubro, das 7 às 17 horas.

Onde: Dias 30 de setembro e 01 de outubro, em frente a Santa Casa Rondonópolis, setor da Radioterapia. Dia 02 de outubro, em frente a Policlínica da Vila Operária. Todas as agendas acontecerão das 7 às 17 horas.

Como: O ônibus estará com todos os equipamentos para a realização de consultas, exames preventivos e conscientização da necessidade do diagnóstico precoce em mulheres reguladas pela Central de Regulação.