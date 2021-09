Indivíduo invade residência e tenta estuprar mulher na frente das filhas

Um homem foi preso em flagrante nesta sexta-feira (17), suspeito de invadir uma residência e tentar estuprar uma moradora no assentamento Naboreiro em Rondonópolis – MT.

Conforme relatos da vítima de 27 anos, o fato aconteceu durante a madrugada por voltas de 01h30 desta sexta-feira.

Antes disso por volta das 18h de quinta-feira, ele puxou conversa com a vítima e ofereceu fruta para uma de suas filhas, ela recusou e disse que não queria conversa.

Ele insistiu e a chamou para tomar uma cerveja que mais uma vez teve o pedido negado, porém, ele comprou a cerveja e foi tomar na casa vítima e após a bebida acabar ele deixou claro que queria ficar com a mulher.

A vítima pediu para ele se retirar e entrou para dentro de casa com as filhas e momentos mais tarde, quando ela preparava a janta para as crianças, ele bateu na porta e vítima não abriu e fingiu estar ligando para Polícia com o intuito dele ir embora o que de fato aconteceu.

Mas quando a vítima já estava dormindo, ele invadiu a residência mesmo com uma geladeira encostada na porta e foi até o quarto e tentou o estupro.

A mulher acordou apavorada, teve luta corporal com o suspeito, até o momento em que duas das filhas que presenciavam a cena partiram para cima do suspeito para defender a mãe e neste momento ele saiu da casa e moradora pediu ajuda para um conhecido, então ela e as filhas com medo foram para outro lugar.

E na noite de hoje, a vítima fez o Boletim de Ocorrência e em menos de 24h após a tentativa de estupro a Polícia prendeu e meliante.