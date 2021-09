Inscrições para o Processo Seletivo de novos médicos cooperados seguem até o dia 30 de setembro

Termina no dia 30 de setembro o prazo para as inscrições no Processo Seletivo para ingresso de novos médicos cooperados – 2021 da Unimed Cuiabá. A Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP) Gestão de Concursos é a instituição que realiza todo processo de seleção.

De acordo com o edital, são 258 vagas para atendimento nas cidades de Cuiabá, Campo Verde e Primavera do Leste.

As inscrições são on-line e podem ser feitas no site da FUNDEP Gestão de Concursos. O valor da taxa é de R$ 500,00, sendo a cobrança, feita exclusivamente via boleto bancário. (INSCRIÇÕES AQUI) Link para inscrições: https://www.gestaodeconcursos.com.br/site/site/DetalheConcurso.aspx?CodigoConcurso=1440

O cronograma do Processo Seletivo conta com vasta programação, a qual deve ser acompanhada pelo candidato, uma vez que é responsabilidade exclusiva do concorrente estar atento a todas as fases do Seletivo.

Todas as informações do Processo Seletivo estão disponibilizadas no site da Fundação (https://www.gestaodeconcursos.com.br).

Clique AQUI e acesse o edital na íntegra.

Link Edital: http://unimed.me/100ivb