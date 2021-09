Inscrições para processo seletivo de 4 escolas estaduais militares terminam hoje (30)

Termina hoje (30.09) o prazo de inscrição para o processo seletivo das Escolas Estaduais Militares Tiradentes localizadas em Nova Mutum, Barra do Garças, Vila Rica e Confresa. Nas escolas de Várzea Grande e Sorriso, as inscrições vão até sexta-feira, dia 1º de outubro.

Na Escola Estadual Militar Tiradentes Cel PM Celso Henrique Souza Barbosa, em Nova Mutum, são ofertadas 30 vagas para o 7º ano e cadastro de reserva para o 1º ano (70 vagas), 2º ano (70 vagas) e 3º ano (35 vagas) do ensino médio. As inscrições são online e podem ser realizadas neste link.

Barra do Garças

Na Escola Estadual Militar Tiradentes CB PM Vanilson Silva Carvalho, em Barra do Garças, são ofertadas 15 vagas para o 1º ano do Ensino Médio e as demais – 2º e 3º ano – para o cadastro de reserva. Para o 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental as vagas também são de cadastro de reserva.

As inscrições devem ser feitas de forma presencial, na secretaria da unidade escolar, na rua 31 de Março, nº 286, bairro Santo Antônio.

Vila Rica

Na Escola Estadual Militar Tiradentes SD PM Antônio Eustáquio de Paula, em Vila Rica, são ofertadas 230 vagas, tanto no ensino fundamental – 7º, 8º e 9º ano –, como para o ensino médio. As inscrições também devem ser feitas de forma presencial, na própria unidade.

Confresa

Na Escola Estadual Militar Tiradentes Cabo PM José Martins de Moura, em Confresa, são 250 vagas para o ensino fundamental e médio. As inscrições também são de forma presencial, na secretaria da unidade escolar.

Várzea Grande

Em Várzea Grande, na Escola Estadual Militar Tiradentes Tenente Coronel Louirson Rodrigues Benevides, as inscrições serão realizadas nesta quinta e sexta-feira (30.09 e 01.10), de forma presencial, no período das 13h às 18h. A unidade fica na rua 7 de Setembro, no Jardim Glória.

Sorriso

Na Escola Estadual Militar Tirantes CB PM Antônio Dilceu da Silva Amaral, em Sorriso, as inscrições seguem até o dia 1º de outubro.

A unidade oferece 100 vagas para o Ensino Fundamental, sendo 75 para o 7º ano e 25 para o 8º ano. Para o 9º ano e ensino médio – 1º e 2º ano – haverá cadastro de reserva.