Internado para tratamento de câncer, Pelé piora e volta à UTI

Internado desde o dia 31 de Agosto para tratamento de um câncer, no Hospital Israelita Albert Einstein, Pelé teve uma piora na madrugada desta sexta-feira (17) e voltou à UTI. O ex-jogador, de 80 anos, descobriu um tumor no cólon direito e passou por cirurgia para retirá-lo, no dia 4 deste mês.

A filha de Edson Arantes – nome de batismo do ex-craque, Kely Nascimento, postou um desabafo sobre o estado de saúde do pai, dizendo que ele tinha dado ”um passinho para trás”. ”No quadro normal de um senhor da idade dele, depois de uma operação dessas, ás vezes são dois passos para frente e um para trás. É muito normal. Ontem ele estava cansado e deu um passinho pra trás. Hoje ele deu dois pra frente”, disse ela.

Logo depois, a assessoria de comunicação do Albert Einstein soltou uma nota sobre o estado de Pelé, explicando o motivo que o levou à Unidade de Terapia Intensiva (UTI). ”Edson Arantes do Nascimento apresentou breve instabilidade respiratória na madrugada de 17 de setembro, e como medida preventiva, foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Após estabilização do quadro, o paciente passou para cuidados semi-intensivos. Ele encontra-se, neste momento, estável do ponto de vista cardiovascular e respiratório, e segue em recuperação de pós operatório abdominal”.