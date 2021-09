Gerson afirma que recusou Setrat para ‘não trair confiança’ dos eleitores

O vereador Investigador Gerson (MDB) descartou hoje (15) qualquer possibilidade de deixar a Câmara Municipal de Rondonópolis para assumir a Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (Setrat). Segundo ele a decisão foi tomada após ouvir sua base eleitoral e é irrevogável.

“Já está sacramentado. Do mesmo modo que recebi o convite, eu fiz o aviso que não iria aceitar”, disse ele informando que já comunicou a decisão ao prefeito José Carlos do Pátio (SD) e também à direção do MDB.

O vereador explicou que conversou sobre o assunto com a família, membros da equipe, apoiadores e também com vários eleitores.

“Chegamos a conclusão de que fui eleito com 1.056 votos para ser vereador e não secretário. Se eu mudasse agora e virasse secretário não seria correto com eleitores que acreditaram na gente. Jamais poderia trair a confiança que foi depositada nas urnas”, declarou à reportagem do Agora MT.

Gerson disse ainda que apoiará as ações da Setrat, mas pretende continuar exercendo seu papel de fiscalização na Câmara.

“Neste curto período de mandato fiscalizamos o funcionamento da UPA, cheguei a ser barrado no Hospital Municipal, conseguimos liberar leitos de UTI no Hospital Regional e realizamos muitas outras ações com resultados positivos. Rondonópolis continuará contando com minha voz na Câmara Municipal”, concluiu.