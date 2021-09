Investigador Gerson quer garantia de autonomia para assumir Setrat

O vereador Investigador Gerson (MDB) disse que ainda aguarda a resposta do prefeito José Carlos do Pátio (SD) sobre as demandas apresentadas como condições para aceitar a Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (Setrat) de Rondonópolis. Em conversa com a reportagem do portal Agora MT, o parlamentar disse que só deixará a Câmara se tiver garantia de autonomia plena como secretário.

“Fui convidado, mas não tenho que decidir de imediato. Não vou tomar decisão sem que ele resolva as questões que apresentamos. Isso já vai mostrar como será. Se ele não resolver é porque não dará autonomia para a gente trabalhar (na Setrat)”, ponderou.

Gerson também manifestou preocupação com os efeitos que a mudança pode causar à sua trajetória política. Ele teme um afastamento das bases que viabilizaram sua eleição no ano passado.

“Pra gente ser vereador é um processo demorado. Sou presidente da Associação de Moradores do Conjunto São José por três mandatos e tive quase 500 votos no bairro. Meu trabalho na Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito também me ajudou muito a ser vereador. É um projeto de longo tempo e preciso conversar com estas pessoas para ver qual é o melhor caminho mesmo”, destaca.

ALTERNATIVAS

Na conversa com a reportagem, Gerson ressaltou que não pretende deixar a Câmara sem ter atendidas as solicitações encaminhadas ao Executivo. Segundo ele, se o prefeito preferir há também outros nomes do MDB que podem ser chamados para a Setrat.

“Ele pode passar o convite aos vereadores Adonias ou ao Cláudio da Farmácia. Tem também a nossa suplente, Mariúva Valentim e muitos outros nomes. Todos terão o meu apoio. Eu não vou tomar nenhuma decisão sem que ele resolva as questões que apresentamos”, concluiu.