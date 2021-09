Irmã de Pétala diz que Marcos dava festas com drogas para menores

Yanka Barreiros, irmã de Pétala Barreiros, usou suas redes sociais, na noite desta segunda-feira (27), para rebater as afirmações de Lívia Andrade ditas em uma entrevista. Em uma série de vídeos, ela também aproveitou para atacar o ex-cunhado, Marcos Araújo, dono da Audiomix.

“Eu achei tão repetitiva a entrevista. Achei a conversa tendenciosa, falaram que a minha irmã tem dois CPF. Gente, a Pétala tem uma identidade de Goiás e uma de São Paulo, ela foi obrigada a tirar uma aqui [São Paulo] quando ela foi tirar a carteira de motorista porque ela era novinha, né? Fez 18 há pouco tempo. Lembra Marcos que quando você se envolveu ela tinha apenas 14 anos. Será que foi ela que destruiu o casamento ou foi você que é um abusador velho que foi atrás de uma criança?”, começou ela.

Yanka disse que o empresário sempre gostou de se relacionar com mulheres mais jovens e que produzia festas com muito álcool e drogas para pessoas menores de idade. “Quando você conheceu minha irmã, você tinha uma namoradinha de 20 anos. Lembra dela? Na época você terminou com ela porque ficou apaixonado pela minha irmã. Pois eu lembro de tudo, eu tinha 17 anos e já participava das suas festinhas que tinham drogas e bebida para menor. Não sei se você lembra também, quando sua ex chegou no camarote em Goiânia e começou a te xingar de pedófilo porque você estava com minha irmã, que era uma criança”, disse.

Ela comentou ainda o valor determinado de pensão pela Justiça. “R$ 50 mil é muito pouco para o tanto de dinheiro que você tem. Um vinho que você toma é mais que isso… pelo amor de Deus, um Petrus, o avião que você tem, o carro que você anda, o relógio que você tem”, contou.

Em seguida, ela rebateu Lívia Andrade: “O que a senhora tem a ver com o quanto Marcos paga de pensão aos filhos dele? Está muito pouco, a pensão do Wesley Safadão, lá… é mais R$ 60 mil por um filho só, e aqui o Marcos tem dois. Só o vinho que ele toma já paga pensão por um ano”.