Prefeitura de Jaciara decreta emergência por causa de seca e incêndios na região

A prefeita de Jaciara, Andréia Wagner (PSB), decidiu declarar situação de emergência no município devido à seca prolongada e aos incêndios florestais na região. O decreto foi publicado ontem e deve facilitar ações visando amparar principalmente as crianças, gestantes e idosos – grupos mais afetados pela baixa qualidade do ar neste período.

Conforme a Defesa Civil, os incêndios florestais já consumiram mais de 30 mil hectares de área do município. Só no Distrito de Celma o fogo causou estragos em 5 mil hectares. Outro levantamento mostrou que há também o comprometimento dos lençóis freáticos da cidade, que tiveram redução devido à falta de chuvas.

Andréa Wagner também manifestou grande preocupação com a situação nas comunidades rurais diretamente atingidas pelo fogo. A maioria delas está com o plantio e a criação de animais ameaçada. Muitas tiveram propriedades e até animais consumidos pelas chamas.

No decreto, a chefe do Executivo destaca a dificuldade de combate a este focos de incêndios, por variados motivos, entre eles a seca extrema.

“O Corpo de Bombeiros aqui de Jaciara tem nos ajudado muito, mas, como o fogo se alastrou consideravelmente, fica complicado controlar ou combater. Estão fazendo o que é possível ser feito”.

“Além disso, nossa preocupação é com o agravamento de doenças respiratórias. O prejuízo é grande no campo e em todos os setores, público e privado”, observou Andréia Wagner.

SECA EXTREMA

A estiagem registrada este ano é uma das mais longas da história do município. Há pelo menos 120 dias não há chuva em volume considerável. A seca prejudicou as atividades agrícolas e facilita a propagação de focos de incêndio em toda a região.

Recentemente uma equipe da Coordenação de Operações da Defesa Civil de Mato Grosso, esteve em Jaciara para tratar do assunto. O assistente técnico, Benedito Gomes, explicou que as informações obtidas por imagens de satélite indicam um grau crítico dos focos de incêndio e justificam ações mais efetivas do Poder Público.

“Nós orientamos o municípios sobre os procedimentos as serem feitos em situações graves como esta. Um deles é a edição de decretos, que são fundamentais para que a cidade consiga recursos para auxiliar as famílias afetadas pela seca e queimadas, principalmente àqueles que moram na zona rural. Nós estamos acompanhando tudo isso, e iremos auxiliar Jaciara no que for necessário”, salientou Benedito.

(com informações da Assessoria)