Janaina diz que prefeitos do MDB nem conhecem Emanuel

A deputada estadual Janaina Riva (MDB) afirmou que a reunião “convocada” pelo prefeito da Capital, Emanuel Pinheiro (MDB), para a próxima semana servirá como uma espécie de termômetro ao gestor.

O emedebista chamou prefeitos do partido para conversar sobre o cenário eleitoral do próximo ano. Há uma expectativa de que ele possa se apresentar aos correligionários como uma opção para concorrer ao governo do Estado em 2022, numa oposição a Mauro Mendes (DEM) – que deve sair à reeleição.

“Alguns prefeitos ligaram para mim perguntando se era para eles virem ou não, eu disse que eles deveriam vir, até porque o Emanuel é o prefeito da capital. Apesar de ele não participar das reuniões do partido, acho importante os prefeitos virem, inclusive para levar o sentimento que eles têm da base”, argumentou Janaina.

“Emanuel continua isolado dentro do partido, a maioria dos prefeitos nem o conhece. Eu não considero que será uma reunião partidária, mas sim uma reunião de prefeitos do partido. Uma reunião partidária deve ser convidado todos os membros do partido, assim como ele é convidado para as nossas”, finalizou.