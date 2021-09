Janaina não crê em “olhar eleitoral”: “Mendes atende cobrança do povo e da AL”

A deputada estadual Janaina Riva (MDB) disse que o anúncio feito pelo governador Mauro Mendes (DEM) a respeito de redução de impostos em Mato Grosso atende a uma “cobrança” da população e também da Assembleia Legislativa.

Em coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira (28), Mendes explicou que as reduções do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidem sobre a energia elétrica, gasolina, comunicação, gás industrial e diesel.

Com o pacote, o Governo de Mato Grosso deve deixar de arrecadar cerca de R$ 1,2 bilhão por ano, valor que permanece no bolso dos contribuintes.

“Acho que é uma sinalização que a população estava aguardando. Na última reunião que tivemos entre os deputados e governador, nós cobramos bastante, fomos muito incisivos com relação a isso”, disse a deputada, que participou da coletiva.

“A questão do combustível, da energia elétrica e também do gás são as pautas que a população elenca como as que mais impactam na vida do cidadão, principalmente, as que têm renda menor”, emendou a deputada.

Janaina chegou a ser questionada pela imprensa se acredita em um “olhar eleitoral” no pacote anunciado por Mendes, uma vez que ele é cotado como candidato à reeleição.

Além disso, as medidas – caso sejam aprovadas pela Assembleia Legislativa – passam a vigorar somente a partir de janeiro de 2022.

“Acho que é mais um ato de coragem do governo, até porque o governador ainda nem se decidiu sobre isso [reeleição]. Essa é uma questão que será tratada no ano que vem”, disse.

“E é também um ato de companheirismo com Assembleia e a população que tem cobrado muito essas pautas. Vejo que o governo está demonstrando boa vontade com essa redução”, concluiu.

Pacote

Conforme o Governo do Estado, será reduzido o ICMS:

– da energia elétrica (de 25% e 27% para 17% a todos os setores);

– dos serviços de comunicação, como internet e telefonia (de 25% e 30% para 17%);

– da gasolina (de 25% para 23%);

– do diesel (de 17% para 16%);

– do gás industrial (de 17% para 12%)

– e do uso do sistema de distribuição da energia solar (de 25% para 17%).