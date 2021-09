Jiboia de aproximadamente 1 metro é encontrada em quintal de casa

O Corpo de Bombeiros resgatou na manhã desta terça-feira (21) uma jiboia de aproximadamente 1 metro de comprimento no quintal de uma casa, às margens da MT-130, em Rondonópolis (MT).

A cobra foi resgatada e depois foi solta no seu habitat natural, sem ferimentos aparentes.

Recomenda-se que ao se deparar com animais silvestres sempre acione os órgãos competentes para o trabalho de captura. Caso dos militares do Corpo de Bombeiros, que são treinados para esse tipo de situação.

Veja o vídeo da captura:

Você sabia?

A jiboia é uma serpente do grupo das constritoras que se destaca pelo seu grande porte, comportamento noturno e por ser a segunda maior espécie de serpente do Brasil.

As jiboias são répteis da família Boidae, a família onde se encontram as maiores serpentes do planeta. Ela é considerada a segunda maior espécie do território nacional, ficando atrás apenas da sucuri. Essas serpentes são muito temidas pelo seu grande porte, entretanto, como veremos a seguir, elas não são animais tão perigosos assim.

Nome científico

O nome científico da jiboia é Boa constrictor. O termo constrictor está relacionado com uma capacidade dessa serpente: a de matar a presa pela constrição de seu corpo. Atualmente, as jiboias são classificadas em 11 subespécies, sendo que, dessas 11, apenas duas estão presentes no território brasileiro. São elas: Boa constrictor amarali e Boa constrictor constrictor.