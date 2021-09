Jojo perdoa traição e leva amado para viagem romântica

Jojo Todynho foi desmascarada. Após um suposto término com seu novo affair, Marcio Felipe, a cantora não só manteve a relação como fez um viagem romântica com o boy.

Jojo teria terminado o romance ao descobrir que Márcio estava com ela e com outra mulher ao mesmo tempo. Ao revelar que estava apaixonada pelo rapaz, que conheceu casualmente, passeando por uma rua no Rio, Jojo foi surpreendida com um vídeo da manicure Izabelle Branquinho contando que Marcio estava namorando com ela quando começou a sair com a funkeira.

Izabelle ainda contou que Marcio estava jantando e dormindo na casa dela e depois ia para a casa da cantora.

Jojo ficou irada com a traição. Gravou um vídeo desabafando, muito irritada, falando que não precisava pegar homem de ninguém e que não sabia que Marcio era comprometido. Ali parecia que o romance havia azedado de vez.

No entanto, Jojo voltou atrás e ainda presenteou o amado com uma viagem com tudo pago para Paraty, no Rio.

Jojo viajou com Marcio e mais um grupo de amigos para Paraty. A cantora chegou a gravar stories apaixonados, segurando na mão do namorado e depois marcou ele em postagens no hotel.