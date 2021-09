Jojo Todynho termina o namoro após polêmica em redes sociais

O romance de Jojo Todynho e o carioca Marcio Felipe chegou ao fim, após toda polêmica envolvida com o rapaz e a manicure Izabelle Branquinho. Tudo começou quando Izabelle expôs, em seu perfil no Instagram, que mantinha um relacionamento com Marcio, há pelo menos um mês e meio. A manicure disse que ficou surpresa em descobrir que o rapaz estava mantendo um relacionamento com uma pessoa famosa, sem citar nomes.

Izabelle postou fotos e prints de conversas entre Marcio e ela, onde da pra ver a incredulidade de manicure com a situação. Após isso, Izabelle postou um vídeo contando que os dois estavam juntos a um mês e meio e que o rapaz dormiu em sua casa, um dia antes da notícia sobre o novo amor de Jojo, sair nos principais sites de notícias.

Depois de toda repercussão negativa, Jojo veio à público pedir respeito a ela e sua família “Me respeitem. Não preciso andar com macho de ninguém. A pessoa anda com outdoor? Não sabia que ‘ficante’ era namorado e eu sou uma mulher solteira. Conheci o digníssimo solteiro. Não vou me alongar porque não tenho que dar satisfação da minha vida”, disse Jojo.

Segundo o jornal Extra, Jojo deu uma bronca em Marcio e terminou o relacionamento com o rapaz. Marcio vem tentando conversar com Jojo, porém sem sucesso. O rapaz chegou a postar um vídeo em sua rede social, afirmando que não tinha nenhum tipo de relacionamento com Izabelle, contudo ele apagou o vídeo. Já Izabelle provou que os dois mantinham contato, quando postou fotos do rapaz em sua cama.

Jojo estava muito irritada no vídeo postado neste domingo (5) e soltou o verbo “Vocês acham que eu, Jordana, a Jojo Todynho, preciso estar andando com macho dos outros? Nunca precisei me deitar com macho de ninguém! Até porque, eu tenho o homem que eu quero, a hora que eu quero”, disparou Jojo que iniciou o vídeo pedindo desculpas para seus empresários pelo que ela iria falar.