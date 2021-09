Jovem morre após receber vários golpes de faca no Jardim Itapuã

Um jovem identificado como Renan de Souza Santos, 26 anos, morreu após ser esfaqueado no início da madrugada desta quarta-feira (22), no bairro Jardim Itapuã, em Rondonópolis (MT). O crime aconteceu na rua Edgar Ferreira da Silva. O rapaz estava com um crachá de um frigorífico, provavelmente o local onde trabalhava.

Conforme informações, os vizinhos escutaram a vítima pedindo socorro. A Polícia Militar (PM) foi acionada e quando chegou no local encontrou a vítima ferida.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e constatou a morte do rapaz.

De acordo com a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) o jovem estava com cerca de sete perfurações de faca na região do abdômen.

A Polícia Civil (PC) esteve no local e investiga o caso. Ainda não se sabe se o motivo do crime foi homicídio ou latrocínio, já que a vítima foi encontrada sem os documentos, carteira e celular.