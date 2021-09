Jovens do Centro Socioeducativo recebem capacitação profissional de informática

Promover a ressocialização de jovens em conflitos com a lei por meio da qualificação profissional, é o objetivo da Secretaria de Estado de Segurança Pública, que promove uma capacitação com dez jovens do Centro de Atendimento Socioeducativo de Internação Masculina (Case) – popularmente conhecido como Complexo Pomeri, no bairro Planalto, em Cuiabá.

O curso de informática teve início na noite desta segunda-feira (13). A aula inaugural contou com a presença do secretário Estadual de Segurança, Alexandre Bustamante, além do secretário municipal de Cuiabá, Francisco Vuolo, e representantes do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), parceiros neste projeto.

“Estamos oportunizando aos menores em conflito com a lei uma capacitação de informática para que eles tenham no momento da saída um conhecimento, uma chance de ingresso no mercado de trabalho. Este projeto é muito importante, pois quanto mais capacitação, treinamento e conhecimento eles tiverem, mais chances temos de mudar essa realidade e evitar o retorno para o caminho dos atos ilícitos”, declarou o secretário Alexandre Bustamante.

O curso possui carga horária total 160/h aulas, ministrado presencialmente no período noturno, dentro de uma sala de estudos montada no Case. Após a conclusão da capacitação, em 20 dias corridos, os alunos receberão certificados.

A estrutura; mesas, cadeiras, computadores e professor para ministrar o curso foi montada pelo Senai. Além disso, demais tratativas para ofertar este projeto aos jovens foram desenvolvidas pela união da Sesp-MT, Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico de Cuiabá e Associação Dai-me Almas, parceiros nesta ação.

O secretário municipal Francisco Vuolo, destacou que o projeto é extremamente relevante, pois “o trabalho socioeducativo é fundamental, um instrumento que vai oportunizar através do conhecimento”.

O gestor destacou ainda que a oferta deste curso oportuniza a redução nos índices de criminalidade no município de Cuiabá, melhorando a qualidade de vida do jovem cidadão.

A coordenadora da Associação Dai-me Almas, Cassyra Vuolo, articuladora de ações de qualificação para os jovens no Centro Socioeducativo destacou que este curso vai abrir portas aos jovens e contribuir para construção de uma sociedade humana, além de redução nos índices de criminalidade.